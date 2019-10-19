Заблудившийся в лесу 83-летний житель Киржачского района провел в осеннем лесу две ночи. Неравнодушные жители, родственники и региональный поисково-спасательный отряд Лиза Алерт не теряли надежду найти пенсионера. История со счастливым концом.

Владимир Иванович несколько дней блуждал по холодному лесу. Он ушел за грибами в среду 15 октября, и только спустя несколько дней его нашли волонтеры владимирского поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".Несмотря на то, что пенсионер хорошо знал окрестности, в этот раз он отклонился от привычного маршрута и заблудился .Дедушка плохо ходит, не может перешагивать через препятствия. Когда он заблудился, пытался устроить себе ночлег, но из-за холодных ночей, долго спать не получилось. Пожилого мужчину искали 85 человек. В итоге пенсионера нашли на военном полигоне. Такая длительная прогулка мужчину ничуть не напугала. После возвращения решил, что скоро опять отправится в лес(Фото: Поисковый Отряд "Лиза Алерт".)