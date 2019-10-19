Необходимо активизировать работу межпарламентской комиссии России и Таджикистана. С такой инициативой спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил в ходе переговоров с главой нижней палаты парламента республики Шукурджоном Зухуровым.

Необходимо активизировать работу межпарламентской комиссии России и Таджикистана. С такой инициативой спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил в ходе переговоров с главой нижней палаты парламента республики Шукурджоном Зухуровым.Законодательные органы двух стран недостаточно используют потенциал для сотрудничества, отметил спикер Госдумы. "Необходимо возобновить и договориться, чтобы, не откладывая в долгий ящик, до конца года первое заседание прошло либо в Душанбе, либо в России", – сказал Володин, добавив, что заседания должны проходить ежегодно.Комиссии необходимо обсуждать конкретные вопросы: миграция, инвестиции, деловые отношения, указал спикер Госдумы. Также должны работать профильные комитеты – по экономике, образованию, социальной политике, уверен Володин.Отношения России и Таджикистана – союзнические, подчеркнул он. В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос почт на четверть, а работающие в Москве и других городах нашей страны граждане республики перечислили на родину 2,5 миллиарда рублей, уточнил Володин. "Это почти треть ВВП", – добавил он.Необходимо, чтобы желающие работать в России граждане Таджикистана были подготовлены и знали язык, сказал Володин. Он призвал переходить на "более цивилизованные формы трудовой миграции" и заключать межрегиональные соглашения о привлечении мигрантов.В свою очередь Шукурджон Зухуров отметил эффективность работы Госдумы. Парламентарии Таджикистана будут изучать опыт российских коллег, сказал он. Говоря о сотрудничестве двух стран, законодатель напомнил о российской военной базе в Таджикистане. "Это гарантия стабильности региона", – подчеркнул он.Зухуров призвал российских бизнесменов активнее сотрудничать с республикой. Он также напомнил, что русский в Таджикистане – язык межнационального общения, что закреплено в Конституции. Законопроекты в парламенте вносятся, обсуждаются и публикуются на двух языках, подчернул законодатель.Встреча парламентариев прошла после Вячеслава Володина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны обсуждали актуальные вопросы: борьбу с терроризмом, миграцию, развитие русского языка в республике.