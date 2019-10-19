Эвелина Бледанс решила поделиться с подписчиками архивным снимком, на котором она настоящая. Певица призвала хейтеров успокоится, поскольку она сама собой недовольна.

Эвелина Бледанс решила поделиться с подписчиками архивным снимком, на котором она "настоящая". Певица призвала хейтеров успокоится, поскольку она сама собой недовольна.50-летняя актриса и певица Эвелина Бледанс показала себя в юности – она опубликовала снимок, где ей 13-15 лет. Артистка сделала акцент в подписи на свои губы, отметив, что она их очень стеснялась.Бледанс пишет, что для фото всегда поджимала губы, чтобы они казались тоньше."Я их жутко стеснялась. Так что хейтеры, считающие, что они у меня сделанные, успокойтесь!" – пишет звезда про свои губы.Кроме того, певица жутко недовольна своими бровями-ниточками. Но поскольку в то время было "так модно", Бледанс старательно их выщипывала.Подписчики, впрочем, не согласились с певицей. Отметив, что она на этой фотографии "очень хорошенькая". Другие принялись успокаивать Бледанс, что раньше все ходили с супер-тонкими бровями, поэтому ей нечего стесняться.Добавим, что Эвелина никогда не скрывала использование возможностей пластической хирургии и современной косметологии. Актриса не выглядит на свои годы. Может и в купальнике запросто пощеголять.