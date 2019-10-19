Эвелина Бледанс решила поделиться с подписчиками архивным снимком, на котором она настоящая. Певица призвала хейтеров успокоится, поскольку она сама собой недовольна.
Эвелина Бледанс решила поделиться с подписчиками архивным снимком, на котором она "настоящая". Певица призвала хейтеров успокоится, поскольку она сама собой недовольна.
50-летняя актриса и певица Эвелина Бледанс показала себя в юности – она опубликовала снимок, где ей 13-15 лет. Артистка сделала акцент в подписи на свои губы, отметив, что она их очень стеснялась.
Бледанс пишет, что для фото всегда поджимала губы, чтобы они казались тоньше.
"Я их жутко стеснялась. Так что хейтеры, считающие, что они у меня сделанные, успокойтесь!" – пишет звезда про свои губы.
Кроме того, певица жутко недовольна своими бровями-ниточками. Но поскольку в то время было "так модно", Бледанс старательно их выщипывала.
Подписчики, впрочем, не согласились с певицей. Отметив, что она на этой фотографии "очень хорошенькая". Другие принялись успокаивать Бледанс, что раньше все ходили с супер-тонкими бровями, поэтому ей нечего стесняться.
Добавим, что Эвелина никогда не скрывала использование возможностей пластической хирургии и современной косметологии. Актриса не выглядит на свои годы. Может и в купальнике запросто пощеголять.