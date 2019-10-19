50-летняя
телеведущая не стесняется того, что годы меняют ее внешность. Юлия Меньшова не
пытается скрыть возраст пластическими операциями.
50-летняя
телеведущая не стесняется того, что годы меняют ее внешность. Юлия Меньшова не
пытается скрыть возраст пластическими операциями.
Знаменитость поделилась свежим
честным снимком в своем "Инстаграм". Юлия Меньшова показала неотретушированное
селфи с отчетливо заметными морщинами. Поклонники увидели возрастные
изменения кожи ведущей.
На снимке Юлия Меньшова с минимальным макияжем улыбается. В тексте звезда экрана порассуждала
об успехе. Она призналась, что очень мало зарабатывала, когда стала
работать в театре после института. Тогда ей приходилось нелегко.
"Поиски работы (и денег!) привели
меня на телевидение. Я стала работать редактором, и моя
заработная плата, наконец, стала существенно отличаться от ничтожной
актерской. Я не знала тогда, что еще вернусь к своей профессии спустя годы. И уж тем более не представляла себе, что через некоторое
время стану телеведущей", – поделилась Юлия Меньшова. Она добавила, что просто
приспосабливалась к новым обстоятельствам.
В комментариях
фолловеры присоединились к обсуждению, а также сделали ведущей массу
комплиментов. Честное фото с морщинками пришлось россиянам по душе.
При этом они отметили, что очень похожа на вою знаменитую мать –
актрису Веру Алентову.
"Мамина копия", "Добрый
день, Юлия. На этом фото вы очень похожи на свою маму"; "Вы очаровательны!
Выглядите здорово", – написали звезде. К слову, высмеивает
подозрения поклонников в сделанной пластике, уверяя, что стареет
естественно. А вот ее знаменитой матери не до смеха,
поскольку ее регулярно упрекают в излишнем увлечении хирургическими
вмешательствами.