50-летняя телеведущая не стесняется того, что годы меняют ее внешность. Юлия Меньшова не пытается скрыть возраст пластическими операциями.

50-летняятелеведущая не стесняется того, что годы меняют ее внешность. Юлия Меньшова непытается скрыть возраст пластическими операциями.Знаменитость поделилась свежимчестным снимком в своем "Инстаграм". Юлия Меньшова показала неотретушированноеселфи с отчетливо заметными морщинами. Поклонники увидели возрастныеизменения кожи ведущей.На снимке Юлия Меньшова с минимальным макияжем улыбается. В тексте звезда экрана порассуждалаоб успехе. Она призналась, что очень мало зарабатывала, когда сталаработать в театре после института. Тогда ей приходилось нелегко."Поиски работы (и денег!) привелименя на телевидение. Я стала работать редактором, и моязаработная плата, наконец, стала существенно отличаться от ничтожнойактерской. Я не знала тогда, что еще вернусь к своей профессии спустя годы. И уж тем более не представляла себе, что через некотороевремя стану телеведущей", – поделилась Юлия Меньшова. Она добавила, что простоприспосабливалась к новым обстоятельствам.В комментарияхфолловеры присоединились к обсуждению, а также сделали ведущей массукомплиментов. Честное фото с морщинками пришлось россиянам по душе.При этом они отметили, что очень похожа на вою знаменитую мать –актрису Веру Алентову."Мамина копия", "Добрыйдень, Юлия. На этом фото вы очень похожи на свою маму"; "Вы очаровательны!Выглядите здорово", – написали звезде. К слову, высмеиваетподозрения поклонников в сделанной пластике, уверяя, что стареетестественно. А вот ее знаменитой матери не до смеха,поскольку ее регулярно упрекают в излишнем увлечении хирургическимивмешательствами.