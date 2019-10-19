Они должны были бороться с жуликами, но сами попались на криминале. В Москве задержали двоих высокопоставленных офицеров полиции — прямо во время получения взятки. Миллионы, по оперативной информации, они вымогали за то, чтобы закрыть уголовное дело. И вот несколько минут назад оба были арестованы.

Они должны были бороться с жуликами, но сами попались на криминале. В Москве задержали двоих высокопоставленных офицеров полиции — прямо во время получения взятки. Миллионы, по оперативной информации, они вымогали за то, чтобы закрыть уголовное дело. И вот несколько минут назад оба были арестованы.Они хотели уехать, но дорогу им перегородил автомобиль сотрудников ФСБ. У Дорогомиловского отдела полиции на глазах десятков зевак разворачивается криминальная драма.На этих кадрах два замначальника районного отдела полиции. Дмитрий Смирнов и Сергей Устинов. Только что их поймали с поличным."Мы выглянули в окно. Были какие-то маски-шоу. Девушка была в перчатках и с какого-то баллончика брызгала на руки", — рассказала Анастасия Мажорина, очевидец.Так на руках выявляют следы меченных купюр. Смирнов и Устинов при этом спокойны, с улыбкой о чем-то переговариваются. Что будет дальше — они прекрасно знают. Сами не раз проводили подобные спецоперации. Оба — подполковники. И оба курировали оперативную разработку преступников.Спецоперация по задержанию высокопоставленных полицейских проходила в 20 метрах от Дорогомиловского отдела полиции, где они до сих пор официально продолжают работать. Все произошло накануне примерно в час дня. На этом месте им передали 3,5 миллиона рублей в конверте. И как полагают следователи, это только первая часть взятки. Итоговая сумма должна была быть 12 миллионов.Показания на них дал столичный адвокат Сергей Зуев. Якобы Смирнов и Устинов предложили замять дело о мошенничестве, которое планировалось возбудить против юриста. Тот предложения не оценил и пошел в ФСБ. В этой схеме, как полагают следователи, могли участвовать и другие высокопоставленные полицейские.С утра обыски начались и в управлении внутренних дел по Западному административному округу. Сейчас здесь работают оперативники ФСБ и сотрудники Следственного комитета. Они изымают документацию.Но сотрудники здесь делают вид, что ничего не знают: "Нам особо не говорят, мы об этом и не в курсе".В МВД ограничились лишь этим лаконичным комментарием."Назначена служебная проверка. В случае подтверждения вины, задержанные сотрудники полиции будут уволены из внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут установленные законом наказания", — сообщил Денис Струков, оперативный дежурный пресс-центра МВД России.Делом Устинова и Смирнова будет заниматься Следственный комитет по Москве. Их обвиняют по покушении на мошенничество в особо крупном размере. Сегодня Пресненский арестовал полицейских на два месяца.