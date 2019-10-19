Такую необычную идею подал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он уверен, что Владимир Зеленский мог бы победить в гастрономическом мероприятии, которое состоится в Ростове-на-Дону.

Такую необычную идею подал член экспертногосовета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.Он уверен, что Владимир Зеленский мог бы победить в гастрономическом мероприятии,которое состоится в Ростове-на-Дону.В беседе с "Дни.ру" эксперт выразил мнение, что впоследнее время президент Украины "немного закис". "Он погряз в политике, из-занего даже Трампа могут с должности сместить. В общем, пора бы ему разрядиться",– заявил Манукян.По словам эксперта, у Владимира Зеленского пока нетповодов приехать в Россию, "потому что политику он здесь обсуждать не может – своине поймут". Однако Вадим Манукян нашел для политика идеальный повод приехать в нашустрану."Даже не нужно заезжать в Москву для этого. Я егоприглашаю посетить Ростов-на-Дону 23 октября, где состоится первый чемпионат попоеданию шаурмы. Слышал о том, что он в этом деле мастер. Надеюсь на то, чтоименно он сможет завоевать первый приз чемпионата", – подал идею эксперт. "ВладимирАлександрович, очень вас ждем", – резюмировал Манукян.Как писали "Дни.ру",ранее на Украине подвергли сомнению, сможет ли президент страны добитьсячего-то саммитом в "нормандском формате". По мнению блогераАндрея Луганского, имеет один выход – расправиться сроссийским лидером.Кроме того, вНезалежной далеко не все довольны политикой, которую ведет глава государства. Напомним,эксперты высказали мнение, что обрекаетлюдей на голодную смерть новым законом. Согласно ему, украинские пенсионерыбудут обязаны пройти проверку для подтверждения своих прав на пенсионныевыплаты или социальные льготы.