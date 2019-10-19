Трагедия произошла 19 октября около 02:00 по мск возле поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба. Разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели.

Трагедия произошла 19 октября около 02:00 по мсквозле поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба. Разрушилась дамбатехнологического водоема золотодобывающей артели.Вода затопилав поселке два рабочих общежития временного типа. Поданным МЧС, погибли 15 человек, 16 пострадали, 13 пропали без вести.Работники артели Красноярскогокрая после прорыва дамбы пытались спасти своих коллег, сообщает "Интерфакс"со ссылкой на главу Щетинкинского сельсовета Валерия Щекалева. Властикрая заявили, что сооружение возводилось кустарным способом с нарушениемтехнологических норм, оно даже не было официально зарегистрировано.Известно, что Следственныйкомитет России (СКР) возбудил уголовное дело. В настоящее время на месте ЧПработают криминалисты и следователи по расследованию особо важных дел.Материал дополняется