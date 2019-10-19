Трагедия произошла 19 октября около 02:00 по мск
возле поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба. Разрушилась дамба
технологического водоема золотодобывающей артели.
Трагедия произошла 19 октября около 02:00 по мск
возле поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба. Разрушилась дамба
технологического водоема золотодобывающей артели.
Вода затопила
в поселке два рабочих общежития временного типа. По
данным МЧС, погибли 15 человек, 16 пострадали, 13 пропали без вести.
Работники артели Красноярского
края после прорыва дамбы пытались спасти своих коллег, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на главу Щетинкинского сельсовета Валерия Щекалева. Власти
края заявили, что сооружение возводилось кустарным способом с нарушением
технологических норм, оно даже не было официально зарегистрировано.
Известно, что Следственный
комитет России (СКР) возбудил уголовное дело. В настоящее время на месте ЧП
работают криминалисты и следователи по расследованию особо важных дел.
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