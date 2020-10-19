За прошедшую неделю во Владимирской области произошло 42 ДТП с пострадавшими, причем 2 из этих аварий случились с участием нетрезвых водителей. На дорогах региона за это время погибло 5

За прошедшую неделю во Владимирской области произошло 42 ДТП с пострадавшими, причем 2 из этих аварий случились с участием нетрезвых водителей. На дорогах региона за это время погибло 5 человек, еще 53 получили травмы различной степени тяжести, среди них – 8 несовершеннолетних. В Александрове на улице Кольчугинской 44-летний водитель “ВАЗа” съехал с проезжей части в кювет, где врезался в ЛЭП.