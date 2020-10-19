50 в областном центре и 20 в Муроме.

Распространение коронавируса в регионе порождает создание резервного коечного фонда для лечения пациентов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Во Владимире дополнительно развёрнуто 50 мест, ещё 20 открыто в Муромской городской больнице №3.Отмечается, что новые койки рассчитаны в том числе для больных, которым требуется хирургическое вмешательство.«На 19 октября в региональной системе здравоохранения функционирует 928 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В случае необходимости во Владимирской области продолжится развёртывание специализированных коек», - отмечает пресс-служба областной администрации.Добавим, что суточный прирост больных составил . Один пациент с диагнозом Covid-19