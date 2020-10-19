Данные на утро 19 октября.

Во Владимирской области за минувшие сутки, на утро 19 октября, подтверждено ещё 82 диагноза Covid-19. Это на 2 случая больше, чем 18 октября, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Из них: 20 во Владимире, 15 в Гусь-Хрустальном районе, 13 в Муромском, 7 в Ковровском, 5 в Петушкинском, 5 в Гороховецком, 4 в Александровском, 3 в Кольчугинском, 3 в Юрьев-Польском, 2 в Собинском, 2 в Меленковском, 2 в Радужном, 1 в Селивановском.Всего в области зафиксировано 8508 инфицированных коронавирусом. Лидером остаётся областной центр, где уже более полутора тысяч заболевших.Напомним, что в связи с распространением инфекции ужесточены ограничения на посещение баров, ресторанов и других точек общепита с 23:00 до 8:00.