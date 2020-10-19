По прибытии установлено, что происходит загорание на предприятии по производству акриловых изделий.

Сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание на производственном предприятии в Коврове. Сообщили в ведомстве.В 11.41 поступило сообщение о загорании в цехе на территории производственного предприятия «Радомир» в мкр. Заря города Коврова. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения Ковровского и Владимирского гарнизонов.По прибытии установлено, что происходит загорание на предприятии по производству акриловых изделий.На месте работают 13 единиц техники и 43 человека.Погибших и пострадавших нет. В 12.25 пожар локализован на площади 100 кв.м. Информация уточняется.