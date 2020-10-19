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<a href="https://33live.ru/novosti/19-10-2020-chislo-zarazhennyx-koronavirusom-v-rossii-vyroslo-pochti-na-16-tysyach.html" target="_blank">Число зараженных коронавирусом в России выросло почти на 16 тысяч</a> - Коронавирус в России поставил новый рекорд. Опасную болезнь обнаружили у 15 982 человек за сутки.