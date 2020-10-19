Заявление о признании компании Чистый Владимир банкротом подал кредитор ООО СпецТехАвто.

ООО "СпецТехАвто", являясь кредитором ООО «Чистый Владимир», подал заявление вАрбитражный суд Владимирской области о признании компании банкротом.К октябрю ООО "Чистый Владимир" задолжал ООО "СпецТехАвто" 46,6 млн рублей Основной долг составил 23,6 млн рублей,а еще 23 млн. руб. набежало как пени.Суд признал обоснованными требования кредитора. Чтобы обеспечить сохранность имущества должника, проанализировать его финансовое состояние, сделать реестр требований кредиторов и провести первое собрание кредиторов, ввели процедуру наблюдения. Временным управляющим должника стал Роман Моргунов. За это он будет получать оплату - 30 000 руб. в месяц. Оплачиваться его работа будет за счет имущества должника.Напомним, что это дело возникло как продолжение другого, уголовного дела о поджоге.В августе этого года сгорели 10 мусоровозов «Чистого города». Удалоь доказать, что это был поджог, благодаря записям с камер видеонаблюдения.