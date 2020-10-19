Белоруссия готовится к анонсированной Александром Лукашенко конституционной реформе. Как она будет проходить и к чему приведет – никто не знает. Зато четко обозначился интерес России. Кремль намерен получить геополитические выгоды от белорусских реформ, считает военный эксперт Александр Алесин.

Белоруссия готовится к анонсированной Александром Лукашенко конституционной реформе. Как она будет проходить и к чему приведет – никто не знает. Зато четко обозначился интерес России. Кремль намерен получить геополитические выгоды от белорусских реформ, считает военный эксперт Александр Алесин.В Москве заинтересованы, чтобы в обновленной Конституции республики был прописан пункт о союзе и культурной общности с Россией, полагает Алесин. При этом он не уверен, что Кремль желает радикальных перемен в Белоруссии.Но режим Лукашенко Москву не устраивает, констатировал эксперт. Российское руководство желает, чтобы по итогам конституционной реформы в Белоруссии была более презентабельная власть – союзниками диктатора в Кремле быть не хотят, рассуждает Алесин.По его мнению, обновленную белорусскую Конституцию Москва желает видеть похожей на российскую. "Чтобы существовала хотя бы видимость наличия сдержек и противовесов, разделения властей, участия в управлении государством элит", – пояснил эксперт.Лукашенко нужен Кремлю для того, чтобы спокойно осуществить транзит власти и передать бразды правления новой элите, допускает Алесин. Преемник Батьки должен покончить с многовекторностью и полностью ориентироваться на Россию, и у Москвы много рычагов, чтобы достичь желаемого, приводит мнение эксперта портал UDF.by.Александр Лукашенко анонсировал конституционную реформу в разгар массовых протестов. Президент встречался с работниками бастующих коллективов. Оппозиция не верит словам главы государства и уверена, что разговорами о реформах он хочет сбить протестную волну.Россия советует не откладывать реформы в долгий ящик. Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал Александра Лукашенко начать общенациональный диалог для выхода из политического кризиса.Протесты в Белоруссии начались после переизбрания Александра Лукашенко на шестой президентский срок. Оппозиция устраивает акции каждое воскресенье. Евросоюз ввел персональные санкции против белорусских чиновников. Глава государства в список не попал.