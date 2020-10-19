Андрей Петрищев, директор владимирского фонда ОМС, написал заявление об увольнении.

Андрей Петрищев, директор владимирского фонда ОМС,написал заявление об увольнении.Это подтвердил информированный источник "Вестей".Напомним, что он заступил на этот пост только 16 апреля. До назначения на должность во Владимирской области, он возглавлял Медцентр при ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России».Бывшая до него директором областного фонда обязательного медицинского страхования также в свое время написала заявление на увольнение по собственному желанию.