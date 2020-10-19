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Выбор редакции - компас в море новостей!
ВСЕ ВЫШЕ ВТОРАЯ ВОЛНА Количество болеющих ковид во Владимирской области превысило 2 тысячи человек
КОПАЮТ СЕБЕ СРОК Под Ковровом незаконно добывают полезные ископаемые
ЕСТЬ МЕСТА Во Владимирской области развернули еще 70 коек для пациентов с COVID-19
КТО БУДЕТ УБИРАТЬ Мусоровывозящую компанию «Чистый Владимир» могут признать банкротом https://vladtv.ru/society/116176/
ИСТОРИЧЕСКИЕ СТВОЛЫ Музей оружия в Коврове откроют в 2022 году