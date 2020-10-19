Работы по восстановлению асфальтового покрытия завершились сегодня, 19 октября, как и было обещано.

Во Владимире завершилась реконструкция тепловых сетей на улице Чайковского. Работы по восстановлению асфальтового покрытия завершились сегодня, 19 октября, как и было обещано.Перекрытие дорожного движения - необходимость, утверждают энергетики. Под дорогой проходит больше четырёхсот метров аварийных труб. Эти теплосети проложили ещё в начале 70-х. Новые трубы должны прослужить примерно столько же.Напомним, ремонт теплосетей на улице Чайковского привел к массовому скоплению машин на прилегающих дорогах. : закрытие движения транспорта по этому участку выявила массу нерешенных проблем. Люди просят принять экстренные меры, пока наш город окончательно не встал в одну большую пробку.