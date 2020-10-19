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<a href="https://33live.ru/novosti/19-10-2020-elena-utemova-vse-o-borbe-s-koronavirusom.html" target="_blank">Елена Утемова: все о борьбе с коронавирусом</a> - Сколько сейчас свободных мест в инфекционных отделениях региона, когда начнут вакцинировать владимирцев и где можно сделать компьютерную томографию легких бесплатно? Об этом рассказала директор департамента здравоохранения.