Субсидии выделены из областного бюджета

Более 12,8 млн рублей глава региона Владимир Сипягин направил на поддержку сельхозтоваропроизводителей Владимирской области, занятых выращиванием овощей открытого грунта.Государственную поддержку из областного бюджета получат 23 агропромышленных организации. А именно: ООО «Станки», АО Племзавод «Илькино», АО им. Лакина и 18 крестьянских и фермерских хозяйств. Объём поддержки будет пропорционален урожаю 2019 года.Деньги сельхозпроизводителям поступят до 22 октября.«Решение связано с исключением этого направления господдержки на федеральном уровне», - отмечают в пресс-службе губернатора.