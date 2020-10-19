Это советский и российский ученый, доктор искусствоведения и почетный гражданин города Рязани.

Сегодня родился известный исследователь древнерусского искусства Владимира и Суздаля - Георгий Вагнер. Это советский и российский ученый, доктор искусствоведения и почетный гражданин города Рязани. В 1937 году Вагнер был сослан на пять лет в лагеря. Работы там чуть его не погубили. Спас талант художника: лагерное начальство поручило Георгию Вагнеру оформление клуба. По возвращению домой он поступил в институт. Во время обучения активно занимался исследованием искусства Древней Руси, участвовал в реконструкции фасада Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. Имя Георгия Вагнера, автора свыше двухсот книг, известно, как в России, так и за рубежом.