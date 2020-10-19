Суточный прирост заболевших по-прежнему высок. Максимальный за последние три дня – сегодня. 82 новых КОВИД-носителя – на два больше, чем в воскресенье. И на три – по сравнению с

Суточный прирост заболевших по-прежнему высок. Максимальный за последние три дня – сегодня. 82 новых КОВИД-носителя – на два больше, чем в воскресенье. И на три – по сравнению с субботой. Всего больных во Владимирской области уже больше восьми с половиной тысяч. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (20 новых пациентов за сутки). На втором