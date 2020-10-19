Материальный ущерб составил 8 000 рублей.

В полицию обратилась 65-летняя пенсионерка из Гороховецкого района. Она заявила о пропаже имущества из подвала многоквартирного дома, сообщает пресс-служба МВД региона.Неизвестный похитил хозяйственные принадлежности и банки с соленьями. бензотример и комплектующие к нему.К краже оказался причастен 40-летний гражданин одной из соседних республик. Материальный ущерб составил 5 000 рублей.Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в хранилище). Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.