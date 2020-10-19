Тщательно готовятся к приему новобранцев. Уже завтра на службу в Вооруженные силы отправятся более 30-ти юношей. Чтобы здоровью молодых, призываемых на службу в армию, ничего не угрожало, в

Тщательно готовятся к приему новобранцев. Уже завтра на службу в Вооруженные силы отправятся более 30-ти юношей. Чтобы здоровью молодых, призываемых на службу в армию, ничего не угрожало, в призывном пункте проводится ежедневная санобработка помещений и прилегающей территории. На борьбу с коронавирусом вышло подразделение войск радиационной, химической и биологической защиты – РХБЗ. Первым делом – обработка