В разгар протестов против переизбрания Александра Лукашенко на шестой срок президент Белоруссии анонсировал конституционную реформу. Глава государства намерен передать часть полномочий парламенту, регионам и муниципалитетам. Политолог Павел Усов рассказал, как может измениться политическая система республики.

В разгар протестов против переизбрания Александра Лукашенко на шестой срок президент Белоруссии анонсировал конституционную реформу. Глава государства намерен передать часть полномочий парламенту, регионам и муниципалитетам. Политолог Павел Усов рассказал, как может измениться политическая система республики.После конституционной реформы белорусский парламент возьмет на себя новые функции: назначение министров и главы правительства, полагает Усов. Те же полномочия получило российское Федеральное собрание после голосования о поправках к основному закону, напомнил эксперт.Изменения могут коснуться и избирательной системы Белоруссии. Действующая мажоританая система уступит место смешанной – граждане будут выбирать парламент по партийным спискам и мажоританым округам, отметил политолог.Александр Лукашенко, вероятно, досидит очередной президентский срок, считает эксперт. Конституционная реформа может определить механизм транзита власти, не исключает аналитик.Однако Усов призвал не ждать кардинальных изменений в политической системе Белоруссии. Пока Лукашенко у власти, настоящие реформы невозможны, убежден политолог. Грядущую реформу он назвал способом манипуляции обществом.По мнению эксперта, Россия преследует свои цели в конституционной реформе в Белоруссии. Кремль заинтересован в сохранении стабильности в республике и хочет создать себе образ арбитра в разрешении политического кризиса, сказал Усов в интервью порталу UDF.by.Конституционную реформу Александр Лукашенко обсуждал в ходе визита в минский следственный изолятор КГБ. Он встретился с арестованными оппозиционерами, в том числе бывшим кандидатом в президенты Виктором Бабарико.Оппозиция словам Лукашенко не верит. Заявлениями о конституционной реформе он хочет сбить градус протеста, уверены оппоненты белорусского лидера.В экспертной среде полагают, что Кремль настаивает на досрочных президентских выборах после изменения основного закона. На месте Александра Лукашенко Москва предпочла бы видеть Виктора Бабарико, считают аналитики.