Теперь ему придется выплачивать штраф.

Ковровчанин З. ездил в Москву на своем легковом автомобиле и привозил из столицы немаркированные табачные изделия иностранного производства, подлежащие маркировке акцизными марками. Он поставлял сигареты торговым точкам, которые торговали изделиями в розницу. Сотрудники полиции обнаружили нарушителя и изъяли крупную партию немаркированных табачных изделий.Подсудимый полностью признал себя виновным, и теперь заплатит штраф в размере 200 тыс. рублей. Ковровский городской суд вынес приговор, руководствуясь ч.5 ст.171.1 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере).Приговор в законную силу не вступил.