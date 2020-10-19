Похожее дело рассматривается в Муроме.

Ковровским городским судом рассмотрен иск к ООО «ТТ-Трэвел» о взыскании денег за испорченный отдых на Кипре. Напомним, что недавно редакция «АиФ Владимир» рассказывала о , сложившейся в Муроме. Местная жительница подала в суд на турфирму и пытается добиться компенсации за неполный отдых.Возвращаясь к случаю в Коврове, отметим, что истец пыталась отсудить у компании 81 000 рублей предоплаты, моральный вред - 20 000 рублей. Деньги за почтовые расходы - 400 рублей. Штраф за нежелание поставщика услуг в добровольном порядке урегулировать конфликт.«21 декабря 2019 года женщина купила тур на Кипр на двух человек. При заключении договора внесла предоплату - 81 000 рублей. Из-за пандемии коронавируса, запрета вылета на Кипр и прочих ограничений, она решила отказаться от поездки. Договор стороны расторгли. Заявка на бронирование была аннулирована, но с учётом фактически понесённых расходов. Требование вернуть деньги туроператор оставил без ответа», - поясняет суть претензий пресс-служба Ковровского суда.Ответчик не согласился с мнением бывшего клиента.«В соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства Российской Федерации № 1073 в случае расторжения договора по требованию заказчика, в том числе при отказе от равнозначного продукта, фирма возвращает деньги не позднее 31 декабря 2021 года, за исключением случаев из 6 и 7 пункта Постановления», - пояснил представитель турфирмы.Принимая решение, суд исходил из того, что по договору услуги должны были предоставляться с 14 по 24 сентября 2020 года. После подписания вышеуказанного Постановления. А значит – вернуть деньги туроператор должен не позднее 31 декабря 2021 года, а не в течение 90 дней со дня предъявления клиентом своих требований.В результате Ковровский суд отказал истцу в удовлетворении претензий.Решение не вступило в законную силу.