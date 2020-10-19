Ковровчанка пыталась взыскать с ООО «ТТ-Трэвел» внесенную предоплату и компенсацию морального вреда.

Ковровским городским судом вынесено решение по исковому заявлению о взыскании денежных средств по договору предоставления туристских услуг.Ковровчанка пыталась взыскать сООО «ТТ-Трэвел»внесенную предоплату в размере 81 тыс. рублей, компенсацию морального вреда 20 тыс. рублей, почтовые расходы 400 рублей, штраф за несоблюдение добровольного порядка урегулирования требований потребителя в размере 50 % от присужденной судом суммы в пользу потребителя, а также процентов за пользование чужими денежными за период с 7 по 22 июня на сумму 963 рубля 81 копейка.Как сообщается на , 21 декабря 2019 года женщина заключила договор на приобретение тура на Кипр на двух туристов. Была внесена предоплата. Из-за ситуации с коронавирусом и запретом на въезд на Кипр ковровчанка отказалась от тура. 21 мая 2020 года в турагентство было направлено заявление с требованием расторгнуть договор и вернуть уплаченные по договору денежные средства, аналогичное заявление было направлено туроператору. По результатам рассмотрения заявления договор был расторгнут, 27 мая 2020 года заявка на бронирование у ООО «ТТ-Трэвел» аннулирована с удержанием фактически понесенных расходов. Досудебная претензия с требованием вернуть деньги была оставлена без ответа.Представитель ответчикане согласился стребованиями, указав что в соответствии с Постановления Правительства РФот 20 июля 2020 года № 1073 в случае расторжения договора по требованию заказчика, в том числе при отказе заказчика от равнозначного туристского продукта, туроператор осуществляет возврат заказчику уплаченных им за туристский продукт денежных сумм не позднее 31 декабря 2021 года, за исключением случаев, указанных в Постановлении.Решением Ковровского городского суда исковые требования ковровчанки оставлены без удовлетворения, так как правоотношения сторон попадают под действие Постановления.