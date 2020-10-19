Администрация Владимира ищет подрядчика.

На сайте госзакупок появился лот строительство Рпенского проезда. Общая стоимость работ составит 2,7 млрд рублей. Аукцион должен состояться 5 ноября. Приступить к работам подрядчика попросят уже в декабре текущего года. Планируемый срок завершение масштабного строительства – апрель 2023 года. Протяжённость объекта от улицы Мира до Погодина составит 2,1 километра.Прокладку трассы будет финансировать федеральная казна. Предусмотрено областное софинансирование проекта. Сама автомагистраль обойдётся в 572 млн рублей. Почти столько же, 587 млн, потратят на мост через реку Рпень. Ж/д переезд обойдётся в 12 млн. Ещё 113 млн заплатят за разделение подпорками дороги и гаражного комплекса. Высокие затраты заложены на перенос коммуникаций. В результате областной центр получит четырёхполосную проезжую часть.Ранее мы сообщали, что Владимирская область уже получила первый в размере 500 млн рублей на строительство указанной автодороги.