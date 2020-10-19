В Коврове на производстве акриловых изделий произошел масштабный пожар. Цех загорелся на производстве “Радомир” в микрорайоне Заря. Огонь распространился на площади в 100 квадратных

В Коврове на производстве акриловых изделий произошел масштабный пожар. Цех загорелся на производстве “Радомир” в микрорайоне Заря. Огонь распространился на площади в 100 квадратных метров. Происшествие случилось в 11:40 , на место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения Ковровского и Владимирского гарнизонов. Как сообщает пресс-служба МЧС, пострадавших и погибших на месте ЧП нет. В 12:25 спасатели локализовали