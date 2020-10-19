Наступление Азербайджана в Нагорном Карабахе при поддержке Турции стало полной неожиданностью для России. Такое мнение высказал международный обозреватель Михаил Ростовский.

Наступление Азербайджана в Нагорном Карабахе при поддержке Турции стало полной неожиданностью для России. Такое мнение высказал международный обозреватель Михаил Ростовский.После распада Советского Союза Турция распространила влияние на Закавказье. Война в Карабахе продемонстировала, насколько сильно укрепились позиции Анкары в регионе, отметил Ростовский.По мнению обозревателя, боевые действия в регионе стали для Кремля шоком. Российское руководство пока не может от него оправиться, считает эксперт.Геополитические аппетиты президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не ограничиваются Закавказьем. В сфере интересом Анкары – Средняя Азия, указал обозреватель. Он напомнил, что на Турцию ориентировался бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.Про российские регионы Анкара тоже не забывает, предупредил Ростовский. Под вывеской культурного обмена Турция налаживаем контакты с руководством национальных республик РФ с мусульманским населением, отметил эксперт.Драматизировать ситуацию не нужно, но Кремлю следует внимательно следить за активностью Эрдогана, советует обозреватель. Для России турецкий лидер не друг, а тактический партнер, приводит мнение Ростовского "Московский комсомолец".Обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло в конце сентября. Азербайджан добился успеха на южном направлении и сумел продвинуться вглубль непризнанной республики.Анкара оказывает полную поддержку Баку. Турция направила технику и военных специалистов в Азербайджан. Сообщается о переброске в Нагорный Карабах подконтрольных Анкаре сирийских боевиков.Россия призывает Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров. При посредничестве Москвы стороны дважды заключали перемирие, но это не помогло – война в Карабахе продолжается.Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за ввод миротворцев в регион. Необходимо поэтапное освобождение районов вокруг Карабаха, после чего должен определиться статус этих территорий, отметил глава ведомства в интервью российским СМИ.