Распоряжение правительства № 2660-р опубликовано на официальном сайте.

Распоряжение правительства № 2660-р опубликованоСогласно нему строящаяся скоростная автомобильная дорога М-12 "Москва-Нижний Новгород - Казань" с последующей эксплуатацией на платной основе пройдет по территории следующих сельских поселений во Владимирской области.Нагорное, Петушинское, Пекшинское - в Петушинском районе;Копнинское, Куриловское, Воршинское, Колокшанское - Собинского района;городской округ Владимир;Вяткинское, Головинское, Муромцевское, Мошокское - Судогодского района;поселок Золотково - Гусь-Хрустального района;сельское поселение Малышевское Селивановского района;Ковардицкое, Борисоглебское сельские поселения Муромского района.Далее трасса М-12 пойдет по территории Нижегородской области.