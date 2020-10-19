Распоряжение правительства № 2660-р опубликовано на официальном сайте.
Распоряжение правительства № 2660-р опубликовано
Согласно нему строящаяся скоростная автомобильная дорога М-12 "Москва-Нижний Новгород - Казань" с последующей эксплуатацией на платной основе пройдет по территории следующих сельских поселений во Владимирской области.
Нагорное, Петушинское, Пекшинское - в Петушинском районе;
Копнинское, Куриловское, Воршинское, Колокшанское - Собинского района;
городской округ Владимир;
Вяткинское, Головинское, Муромцевское, Мошокское - Судогодского района;
поселок Золотково - Гусь-Хрустального района;
сельское поселение Малышевское Селивановского района;
Ковардицкое, Борисоглебское сельские поселения Муромского района.
Далее трасса М-12 пойдет по территории Нижегородской области.