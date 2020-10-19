Общий размер задолженности ООО "Чистый Владимир" перед ООО "СпецТехАвто" составляет 46,6 млн рублей.

Арбитражный суд Владимирской областирассмотрелзаявление кредитора – ООО "СпецТехАвто"о признании компании "Чистый Владимир банкротом, сообщается на официальном суда.На дату судебного заседания – 6 октября - общий размер задолженности ООО "Чистый Владимир" перед ООО "СпецТехАвто" составляет 46,6 млн рублей (основной долг – 23,6 млн рублей, пени – 23 млн. руб.).В итоге суд признал обоснованными требования «СпецТехАвто» к «Чистому городу».В целях обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредитороввводится процедура наблюдения.Временным управляющим ООО "Чистый Владимир" утвержден Роман Моргунова, ему установлено вознаграждениев фиксированной сумме в размере 30 000 руб. за каждый месяц осуществления им своих полномочий. Выплату вознаграждения будет производиться за счет имущества должника.Напомним, 12 августа , принадлежащие«Чистому городу». Было возбуждено уголовное дело о поджоге.То, что это поджог, стало известно после просмотра видео с камер наблюдения.Машины работали на подряде у регионального оператора "Биотехнологии". И потеря почти половины автопарка могла серьёзно нарушить ситуацию с вывозом мусора в областном центре.Рассмотрение дела по результатам проведения процедуры наблюдения в отношении ООО "Чистый Владимир" назначено на30 марта 2021 года.