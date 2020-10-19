По документам он называется «Ковров – город воинской славы».

Жители Коврова с нетерпением ждут открытия Музея оружия.По документам он называется «Ковров – город воинской славы».Новый музей займет два старинных купеческих дома на улице Абельмана.Эти здания, одно из которых является объектом культурного наследия, в 2014 году были переданы в ведение историко-мемориального музея.Долгожданная реконструкция началась в 2017 году. Первый транш, 16 миллионов рублей, потратили на подготовку документации и прохождение необходимых экспертиз.Изначально предполагалось, что на реализацию масштабного проекта понадобится 4 года и 64 миллиона рублей.Общая площадь экспозиций составит около 700 кв. метров. Причем это будут не только выставочные залы. На прилегающей территории обещают разместить крупногабаритную военную технику.Сейчас подрядчик ОАО «Владимирреставрация» приступил к выполнению отделочных работ внутри здания. Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории, устройству подпорной стенки и ограждения. После сдачи объекта, которая запланирована на 6 ноября, музей проведет конкурс на выбор подрядчика и заключит договор на проведение работ согласно дизайн-проекту. В отремонтированном здании необходимо построить экспозицию. Это затраты и расходы 2021-2022 годов. Известно, что на 2021 год область уже выделила 10 млн рублей.В прошлом году замглавы администрации Светлана Степанова говорила, что начало работы всего музея предполагается в конце 2021 года или первой половине 2022 года.Сегодня в мэрии называют новую конкретную дату – открытие музея «Ковров – город воинской славы» состоится 19 сентября 2022 года.Сообщают .