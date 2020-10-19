Огонь полыхнул на предприятии по производству красок в микрорайоне Заря.

Сегодня в обед огонь полыхнул на предприятии «Радомир», расположенном в Коврове в микрорайоне "Заря". По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Владимирской области, пожар тушили специалисты подразделения Ковровского пожарно-спасательного гарнизона, которые прибыли буквально через несколько минут после сообщения. На этот раз оперативность была особенно важна, ведь предприятие производит краски, которые имеют войство легко воспламеняться.На пожаре пострадал мужчина 1988 года рождения. Помощь ему оказывают в больнице. Пламя затронуло площадь в 100 квадратных метров. Из здания эвакуировали 50 человек.Установят причину возгорания сотрудники испытательной пожарной лаборатории.