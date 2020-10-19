Бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный сделал неожиданное заявление. По его мнению, у Незалежной есть шанс вернуть Крым.

Бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный сделал неожиданное заявление. По его мнению, у Незалежной есть шанс вернуть Крым.Дипломат рассказал, что сегодня на территории Белоруссии проживает около 500 тысяч этнических украинцев. В республике есть целые регионы, населенные гражданами Незалежной. "Там наши интересы не меньше", – заявил Бессмертный.Бывший посол отметил в эфире телеканала "Прямой", что вернуть Крым Украине удастся через Белоруссию. Также соседнее государство должно сыграть решающую роль в разрешении военного конфликта в Донбассе."Для этого (властям Украины – Прим.ред.) нужно осознавать, что они имеют амбиции влиять не только внутри государства, но и вовне", – сказал Бессмертный.Напомним, Крым вошел в состав России в начале 2014 года. Этому событию предшествовал референдум. Большинство жителей полуострова поддержали идею присоединения к соседнему государству.Многие лидеры европейских стран отказались признать результаты голосования. В России в свою очередь сообщили, что референдум прошел в соответствии с международными нормами и правилами.Примечательно, что глава Белоруссии Александр Лукашенко также отказался признать Крым российским. Политик заявил, что на месте украинских властей .