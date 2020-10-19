В Сети обсуждают поведение трех молодых девушек, устроивших дебош в одном из рейсовых автобусов города Каменск-Уральский в Свердловской области. Три девицы попытались выбить дверь ..

В Сети обсуждают поведение трех молодых девушек, устроивших дебош в одном из рейсовых автобусов города Каменск-Уральский в Свердловской области. Три девицы попытались выбить дверь общественного транспорта, после чего две из них покинули салон через окно, передает сайт . Как рассказали очевидцы, до этого они громко распевали песни, а в ответ на просьбу кондуктора вести себя приличнее и тише обругали несчастную женщину и стали ей угрожать. Через окно беспокойные пассажирки скрывались от прибывших сотрудников полиции. Оставшуюся девушку сопроводили в патрульный автомобиль.