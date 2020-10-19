Мероприятие продлится с 18 до 25 ноября.

18 октября во Владимирской области стартовал музыкальный «Фестиваль Победы», который продлится до 25 ноября. В рамках года памяти и славы, в честь 75-летия Победы знаменитые артисты и коллективы страны выступят перед владимирцами.Среди них: Народный артист РФ Лев Лешенко, вокалисты из «ViVA», артисты театра и кино Александр Олешко и Анатолий Журавлёв, а также оркестр Владимирской областной филармонии.География выступлений весьма обширная: Покров, Малыгино, Александров, Гороховец, Суздаль, Судогда, Юрьев-Польский.Лев Лещенко выступит 6,7 и 8 ноября в Красной Горбатке, Гусь-Хрустальном и областном центре. Завершать фестиваль в конце ноября будет Александр Олешко.Приглашаются все желающие. Вход - бесплатный.