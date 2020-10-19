Правительство РФ приняло решение до 1 марта 2021 года продлить облегченный режим установления или подтверждения инвалидности

Правительство РФ приняло решение до 1 марта 2021 года продлить облегченный режим установления или подтверждения инвалидности, введенный в связи с пандемией коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство приняло решение продлить до 1 марта следующего года временный порядок установления или подтверждения инвалидности, который был введен в связи с распространением коронавируса. Людям не надо будет лично приходить в бюро медико-социальной экспертизы, медицинские организации сами передадут туда документы", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.Это, по его словам, касается и первичного освидетельствования инвалидов - сведения также отправят в пенсионный фонд и фонд социального страхования. Выплаты пенсий по инвалидности и обеспечение людей техническими средствами реабилитации также будут назначать и продлевать без личного обращения.Говорится в сообщении .