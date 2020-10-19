Общее число скончавшихся от COVID-19 за время пандемии составляет 246 человек.

В 33 регионе продолжает расти печальная статистика смертей от новой короонавирусной инфекции. По последним данным, за минувшие сутки количество смертельных случаев увеличилось еще на один. Общее число скончавшихся отCOVID-19 за время пандемии составляет 246 человек.Напомним, во Владимирской области выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных составляет 8 508 человек. За сутки вылечились 20 пациентов.