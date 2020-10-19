Злоумышленник, являясь председателем одного из кредитных потребительских кооперативов, получил денежные средства от заявительницы, после чего скрылся...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств путем мошенничества.В полицию поступило заявление от 55-летней москвички. Женщина сообщила, что в августе 2019 года она заключила договор займа с одним из кредитных потребительских кооперативов, расположенных на Бакунинской улице. По условиям договора займа она передала КПК денежные средства под выплату 13 процентов годовых, но впоследствии организация съехала с данного адреса. Материальный ущерб составил 700 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали одного из подозреваемых – 58-летнего жителя Подмосковья. Установлено, что злоумышленник являлся председателем данного кооператива. Совместно с неустановленными лицами он получил денежные средства от заявительницы, после чего скрылся. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание соучастников, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60