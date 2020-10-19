Исполнитель роли Геннадия Букина в сериале Счастливы вместе, которая принесла ему поистине всероссийскую любовь и известность, Виктор Логинов женился в четвертый раз, передает сайт . Его ..

Исполнитель роли Геннадия Букина в сериале "Счастливы вместе", которая принесла ему поистине всероссийскую любовь и известность, Виктор Логинов женился в четвертый раз, передает сайт . Его молодая избранница актриса Мария Гуськова на своей странице в "Инстаграм" опубликовала видео с торжества. Счастливой невесте 22 года. Муж старше ее на 24 года – ему 45 лет.Публикация от (@-guskova-maria-) 18 Окт 2020 в 11:37 PDT