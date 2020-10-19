Незаконно вырытые котлованы повредили проезжую дорогу.

Незаконно вырытые котлованы повредили проезжую дорогу.В Малыгинском сельском поселении вблизи села Малышево на идущей вдоль реки дорогепоявились подозрительные котолованы. Из-за выемки грунтапроисходит обвал дороги. При этом оба котлована появились на землях сельхозназначения. Жители считают, что так незаконно добываются полезные ископаемые - доломит и песок, которые широко применяются в строительстве сообщил порталГлава Малыгинского сельского поселения Дмитрий Никулин сообщил, что по обращениям жителей составлены документы, которые будут отправлены в Департамент природопользования.