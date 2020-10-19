Фигурант, похитивший деньги из кассы магазина, задержан сотрудниками полиции через несколько часов после совершения преступления.

Днем 16 октября в дежурную часть Отделения МВД по Селивановскому району поступило сообщение о хищении денег из кассы магазина, находящегося в одной из местных деревень. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа.Продавец магазина рассказала полицейским, что в помещение вошел неизвестный молодой человек и, угрожая ножом, похитил из кассы деньги в сумме около 8 000 рублей, после чего скрылся в неизвестном направлении.Сотрудники полиции незамедлительно приступили к розыску злоумышленника.Вечером этого же дня фигурант, 21-летний житель Мурома, был задержан оперативниками уголовного розыска Отл МВД России по Селивановскому району на территории соседнего района при содействии коллег из МО МВД России «Муромский».Установлено, что злоумышленник приехал в гости к друзьям, с которыми распивал спиртное. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек похитил деньги из кассы, после чего переоделся и на такси уехал в Муром, где продолжил отдых, потратив практически всё похищенное.В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия). Проводится проверка на причастность злоумышленника к совершению иных имущественных преступлений.Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.