Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская дала Александру Лукашенко 13 дней, чтобы объявить об отставке. Политолог Ростислав Ищенко рассказал, кто стоит за ультиматумом политика властям.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская дала Александру Лукашенко 13 дней, чтобы объявить об отставке. Политолог Ростислав Ищенко рассказал, кто стоит за ультиматумом политика властям.Ультиматум Тихановской – инициатива руководства Польши, считает эксперт. Свергнуть Лукашенко в первые недели протестов не удалось, поэтому Варшава перешла к длительному давлению на белорусские власти.По словам Ищенко, кураторам Тихановской важно продемонстрировать, что протест в Белоруссии не угас, люди продолжают выходить на улицы. "Им важно поддерживать в обществе напряжение", – сказал политолог в комментарии порталу "Украина.ру".Кроме того, в Варшаве хотят показать, что Лукашенко не способен справиться с ситуацией и протесты становятся радикальнее, заявил Ищенко. Поставлена задача выводить правоохранителейй из состояния психологического равновесия – в социальных сетях им и их семьям присылают сообщения с угрозами, рассказал эксперт.Ультиматум Тихановской содержит несколько требований. Бывший кандидат в президенты потребовала от Лукашенко уйти в отставку, освободить политзаключенных и прекратить насилие над протестующими. Она дала властям 13 дней. В противном случае политик пообещала устроить общенациональную забастовку с перекрытиями дорог.Политолог Алексей Дзермант полагает, что таким образом Светлана Тихановская предприняла последнюю попытку заявить о себе. Ажиотаж вокруг ее персоны сходит на нет, пояснил эксперт.Он считает, что Ультиматум Тихановской повлияет лишь на радикальных демонстрантов. Большинство белорусов не согласятся с ее требованиями, уверен политолог. "Попытка заранее провальная", – уверен политолог.Политический кризис в Белоруссии начался после президентских выборов 9 августа. Оппозиция не признает переизбрание Александра Лукашенко. Евросоюз ввел против его ближайшего окружения персональные санкции.