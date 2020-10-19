Пострадали 8 детей.

За минувшую неделю во Владимирской области зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Пять человек погибли и 53 получили ранения различной степени тяжести. Из них – 8 детей. Пьяные автолюбители стали участниками двух аварий. Зарегистрировано 357 ДТП с материальным ущербом. Задержан 71 водитель, который сел за руль в пьяном виде или отказался от прохождения медэкспертизы.В списке наиболее резонансных происшествий значатся:- 12 октября около 15:45 в Александрове 44-летний водитель автомобиля «ВАЗ» врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП водитель и 38-летний пассажир автомобиля «ВАЗ» направлены на амбулаторное лечение.- 13 октября около 03:30 на 117 километре автодороги М–7 «Волга» 42-летний водитель «Скании», осуществляя движение по правой полосе в сторону Москвы столкнулся с автомобилем «Хендай». «Корейца» отбросило в левую полосу движения, что спровоцировало аварию с «ГАЗом». В свою очередь, «Скания» продолжил движение и совершил столкновение с впереди движущимся автомобилем «ГАЗ–3009. В результате 33-летний пассажир «Хендая» скончался на месте происшествия.- 14 октября около 06:40 на 323 километре автодороги М-7 «Волга» 48-летний водитель автомобиля «Хендай» не вписался в поворот и съехал в кювет. Водитель иномарки госпитализирован.- 15 октября 2020 г. около 07:20 на 54 километре автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров – В.Дворики» 32-летний водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением и выехал на встречку. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.- 16 октября 2020 г. около 12:15 на 151 километре автодороги «А-108» 25-летний водитель автомобиля «Дэу» при повороте налево не предоставил преимущество машине «ДАФ», после чего «Дэу» совершил касательное столкновение с двигающимися в попутном направлении «Киа» и «Тойотой» Как итог - 24-летний пассажир «Дэу» госпитализирован.- 18 октября около 12:05 на первом километре автодороги Киржачского района «Киржач-Федоровское-Финеево-Санино-М7 Волга» 38-летний водитель автомобиля «BMW» не справился с управлением и въехал в бетонный забор. Водитель госпитализирован.- 17 октября около 18:40 в Муроме 17-летний водитель «Ладаы» не уступил дорогу автомобилю «Ваз» под управлением водителя 1991 года рождения. В результате столкновения водитель автомобиля «Ваз» направлен на амбулаторное лечение.