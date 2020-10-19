Прокуратура Владимирской области организовала проверку по факту несчастного случая с пятиклассницей одной из школ города Владимира.

Прокуратура Владимирской области организовала проверку по факту несчастного случая с пятиклассницей одной из школ города Владимира.По предварительной информации инцидент произошел 19 октября 2020 года около 12 часов дня. Девочка получила травму ноги (закрытый перелом стопы), выпав из окна второго этажа школы, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Органами прокуратуры тщательно исследуются все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка работе администрации образовательного учреждения, исследованы условия воспитания ребенка в семье.Результаты проверки находятся на контроле прокурора области.