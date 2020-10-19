Юморист Максим Галкин сделал пародию на украинского лидера Владимира Зеленского. Работу знаменитости раскритиковали в Незалежной.

Юморист Максим Галкин сделал пародию на украинского лидера ВладимираЗеленского. Работу знаменитости раскритиковали в Незалежной.Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России ВадимМанукян считает, что Максима Галкина распекают незаслуженно. Комик, по мнениюаналитика, создал отличный номер."Здорово у Галкина получилась пародия на Зеленского. Немногоне совпадает с визуальным образом, но интонации и дух переданы точно. Печально,что некоторые политики и общественные деятели Украины за последние шесть леттак деградировали, что перестали понимать тонкий юмор и жанр пародии", -рассудил общественник.Манукян напомнил, что Галкин примеряет на себя не толькоамплуа политиков соседних государств. Артист время от времени пародирует лидерасвоей страны Владимира Путина."А эта заученная мантра о том, что Галкин пусть лучше шутитпро Путина, дескать, ему нельзя, говорит только о том, что эти люди вообщеникак не следят за его творчеством и выглядят после таких заявлений откровенноглупо. За последнее время у Галкина выходило несколько пародий с участием президентаРоссии. По такой логике россиянам тоже нужно было обидеться и запретить ему этоделать? Но ни у кого и мыслей подобных не было. Печально, что за последние годыукраинский политикум стал похож на представителей "банановойреспублики". Складывается ощущение, что эти люди только что слезли с пальми свои убогие мысли проецируют на всю Украину", – резюмировал Вадим Манукян.Как писали "Дни.ру", . От лица политика юмористпорассуждал над "важными вопросами".