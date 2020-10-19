Юморист Максим Галкин сделал пародию на украинского лидера Владимира
Зеленского. Работу знаменитости раскритиковали в Незалежной.
Юморист Максим Галкин сделал пародию на украинского лидера Владимира
Зеленского. Работу знаменитости раскритиковали в Незалежной.
Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим
Манукян считает, что Максима Галкина распекают незаслуженно. Комик, по мнению
аналитика, создал отличный номер.
"Здорово у Галкина получилась пародия на Зеленского. Немного
не совпадает с визуальным образом, но интонации и дух переданы точно. Печально,
что некоторые политики и общественные деятели Украины за последние шесть лет
так деградировали, что перестали понимать тонкий юмор и жанр пародии", -
рассудил общественник.
Манукян напомнил, что Галкин примеряет на себя не только
амплуа политиков соседних государств. Артист время от времени пародирует лидера
своей страны Владимира Путина.
"А эта заученная мантра о том, что Галкин пусть лучше шутит
про Путина, дескать, ему нельзя, говорит только о том, что эти люди вообще
никак не следят за его творчеством и выглядят после таких заявлений откровенно
глупо. За последнее время у Галкина выходило несколько пародий с участием президента
России. По такой логике россиянам тоже нужно было обидеться и запретить ему это
делать? Но ни у кого и мыслей подобных не было. Печально, что за последние годы
украинский политикум стал похож на представителей "банановой
республики". Складывается ощущение, что эти люди только что слезли с пальм
и свои убогие мысли проецируют на всю Украину", – резюмировал Вадим Манукян.
Как писали "Дни.ру", . От лица политика юморист
порассуждал над "важными вопросами".