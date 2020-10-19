Ранее сообщалось, что ремонт теплотрассы под Октябрьским проспектом начнётся во вторник. Но при условии горадминистрации, что к этому дню тепловики доделают улицу Чайковского. Тепловики не

Ранее сообщалось, что ремонт теплотрассы под Октябрьским проспектом начнётся во вторник. Но при условии горадминистрации, что к этому дню тепловики доделают улицу Чайковского. Тепловики не успели. Объяснили это плохой погодой. Ремонт теплосетей на Октябрьском проспекте, по всей видимости, теперь начнётся в четверг. Проблемным станет участок от моста до областной прокуратуры. Из 6-ти полос оставят только