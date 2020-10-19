По уровню заболеваемости COVID-19 Россия находится на 43-м месте в мире по подсчету на 100 тысяч населения и на 105-м месте по уровню летальности. Об этом рассказала замруководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова.

По уровню заболеваемости COVID-19 Россия находится на 43-м месте в мире по подсчету на 100 тысяч населения и на 105-м месте по уровню летальности. Об этом рассказала замруководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова.Несмотря на рост выявляемых случаев коронавируса, наша страна находится на 105-м месте по летальности, сообщила она. Слова Ежловой прозвучали на научно-практической конференции "Современная иммунопрофилатика: вызовы, возможности, перспективы".По словам представителя Роспотребнадзора, тестирование на коронавирус в России проводятся в 858 лабораториях. Уровень тестирования – более 327 тысяч на миллион населения.Это является очень высоким показателем по сравнению с другими странами, приводит слова замруководителя Роспотребнадзора.За последние сутки в России выявлено почти 16 тысяч зараженных коронавирусом. Это рекордный показатель. За то же время скончались 179 человек.Самая тяжелая ситуация складывается в Москве. За сутки в столице выявили 5 376 инфицированных. Это максимальный показатель с 12 мая. Скончался 51 пациент. В Санкт-Петребурге выявлено 686 новых случаев, в Московской области – 466.Число выявленных случаев коронавируса в мире достигло 40 миллионов. Число жертв COVID-19 превысило миллион. Лидером по числу инфицированных остаются Соединенные Штаты: за время эпидемии там зафиксировано 8,15 миллиона случаев. На втором месте Индия, на третьем Бразилия.