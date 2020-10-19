Падение доходов россиян в период пандемии сыграло на руку мошенникам в интернете. Они придумали новый способ обмана пользователей.

Падение доходов россиян в период пандемии сыграло на руку мошенникам в интернете. Они придумали новый способ обмана пользователей.Специалисты "Лаборатории Касперского" предостерегли россиян от платных опросов. Мошенники в интернете обещают за ответы на вопросы десятки или сотни тысяч рублей, но сначала просят оплатить небольшую комиссию в размере нескольких сотен рублей.В результате пользователи не получают никаких выплат. Более того, в распоряжении злоумышленников могут оказаться данные банковких карт жертв. Иногда мошенники могут использовать имена популярных персон для привлечения внимания доверчивых россиян.Как сообщает издание "Известия", в период с января по август этого года было обнаружено более 2,5 тысячи сайтов с такими опросами. Ущерб от нового вида интернет-мошенничества составляет миллиарды рублей, рассказала эксперт Дарья Кошкина.Примечательно, что в аналогичный период прошлого года специалисты нашли всего 935 подобных сайтов. Эксперты связывают рост мошеннических ресурсов с пандемией коронавируса. Многие граждане остались без работы и стали искать новые способы заработка.Привлечь к отвественности сложно, отметил глава компании "Интернет-Розыск" Игорь Бедеров. Дело в том, что ущерб до пяти тысяч рублей расцениватся как административное правонарушение, что сужает перечень действий полиции.